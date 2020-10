3 Rezeptideen mit herbstlichem Gemüse

Kohlrabi

Mit Kohlrabi nehmen Sie Vitamin C, Niacin, Folsäure und Phosphor auf – bei nur wenig Kalorien.

Die Knolle ist roh und gekocht ein Alleskönner. In dünnen Scheiben passt sie wunderbar auf ein Frischkäsebrot, in dicken Stiften kann man sie in selbstgemachte Saucen tauchen. Raspeln Sie Kohlrabi fein und genießen Sie ihn mit ein wenig Essig, Öl und Kräutersalz als Salat. Die Blätter des Kohlrabi können Sie blanchieren oder einem Auflauf beimengen.