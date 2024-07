Gemüse aus der Region hat jetzt Saison. Martina Hohenlohe stellt in unserer 10-teiligen Serie alle zwei Wochen ein kreatives Rezept mit frischem Gemüse von LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse vor.

Die fruchtbaren Weiten des Seewinkels sind bekannt für ihre Vielfalt. Zwei meiner großen Lieblingsgemüse aus der Region sind Radieschen und Pimientos de Padron. Wer ist der Schärfere von den beiden? Ich würde sagen, sie teilen sich den Titel. In diesem Gericht finden sie auf harmonische Art zueinander – als köstliche Beilagen, die das Gemüse zur Hauptsache machen. Das Rezept: Lammkrone mit eingelegten Radieschen und gebratenen Pimientos

© zweischrittweiter.at Gault&Millau- und Kochsalon-Herausgeberin Martina Hohenlohe mit den Gemüsebauern Martin Michlits (links) und Thomas Andert (rechts).

Zutaten für 4 Portionen Radieschen: 1 Bund Radieschen

100 ml Verjus

1 EL Zucker

1 TL Pfefferkörner

1 TL Senfkörner

1 TL Salz Lamm: 1 Lammkrone

Rosmarin

2 Zehen Knoblauch

Olivenöl Pimientos de Padron: 12 Pimientos de Padron

Meersalzflocken

Olivenöl Weinempfehlung: St. Laurent Reserve 2019 vom Weingut Juris im Gabriel-Glas

Schritt 1: Zu Beginn reinigen Sie die Radieschen und entfernen Sie das Grün, bevor Sie die Radieschen in dünne Scheiben schneiden.

© zweischrittweiter.at

Schritt 2: Nehmen Sie Verjus, Zucker, Gewürze und Salz zur Hand und verrühren Sie die Zutaten miteinander. Dann können Sie die Radieschen darin marinieren und vorübergehend beiseitestellen.

© zweischrittweiter.at

Schritt 3: Als Nächstes bereiten Sie das Lamm zu. Würzen Sie das Fleisch mit Salz und Pfeffer und braten Sie es in Olivenöl an. Um den Geschmack optimal abzurunden, geben Sie dann noch etwas Butter sowie Rosmarin und Knoblauch in die Pfanne. Übergießen Sie das Lamm immer wieder mit Butter, sodass es von allen Seiten mit der aromatischen Butter benetzt wird.

© zweischrittweiter.at

Schritt 4: Jetzt können Sie das Lamm im Ganzen aus der Pfanne nehmen und in einer anderen Pfanne im Ofen bei rund 60 Grad warmhalten, bis Sie es anrichten. So trocknet es nicht aus und bleibt bis zum Servieren saftig und zart.

© zweischrittweiter.at

Schritt 5: Die Pfanne, in der Sie zuvor das Lamm gegart haben, nutzen Sie nun (ungewaschen!) für die Pimientos. Braten Sie diese in der Pfanne an. Dadurch übertragen sich die herrlichen Röstaromen auch auf die Pimientos.

© zweischrittweiter.at

Schritt 6: Nun können Sie das Lamm aus dem Ofen nehmen und in Scheiben schneiden.

© zweischrittweiter.at

Schritt 7: Zu guter Letzt machen Sie sich ans Anrichten. Legen Sie dazu zuerst das Lamm auf den Teller und garnieren Sie Ihr Gericht dann mit den eingelegten Radieschen und den Pimientos. Wir wünschen guten Appetit!

© zweischrittweiter.at

Kochsalon zum Nachkochen

Verjus ist nichts anderes, als unreife, gepresste Weintrauben. Wer keinen Verjus zu Hause hat, kann auch Weißweinessig verwenden. von Martina Hohenlohe, Gault&Millau und Kochsalon-Herausgeberin

Woher kommen die Pimientos und die Radieschen? Radieschenbauer Martin Michlits und Paprikabauer Thomas Andert von Seewinkler Sonnengemüse Im burgenländischen Seewinkel, wo die Sonne die Felder großzügig verwöhnt, arbeitet Radieschenbauer Martin Michlits unermüdlich und mit Leidenschaft an seinem Gemüse. Die Radieschen, knackig, saftig und mit angenehmem Biss, gedeihen auf nährstoffreichen Böden, die ihnen ordentliche Würze zukommen lassen. Martin achtet dabei auf nachhaltige Anbaumethoden und lässt der Natur ihren Lauf, um ein besonders intensives Aroma zu erreichen. Ganz in der Nähe hegt und pflegt Thomas Andert seine Pimientos de Padron. Diese kleinen, grünen Paprikaschoten haben ein pikantes Geheimnis: Manche sind mild, andere sorgen für eine feurige Überraschung. Angeblich jede zehnte Schote, aber ich habe noch nie mitgezählt. Der sympathische Gemüsebauer nutzt die einzigartigen klimatischen Bedingungen des Seewinkels, um seinen Pimientos die perfekte Balance zwischen Sonne und Schatten zu bieten. Das Gemüse von Martin Michlits und Thomas Andert ist nicht nur qualitativ ein Highlight, sondern auch vielfältig einsetzbar. Radieschen geben Salaten Frische und Knack, heben das Butterbrot auf ein anderes Level oder sind einfach ein gesunder Snack zwischendurch. Pimientos de Padron hingegen sind roh nicht genießbar, aber einfach gebraten und gegrillt, mit etwas Meersalz bestreut ein typisches Tapas-Gericht, das so einfach so gut ist, dass man es gar nicht verändert möchte.

© zweischrittweiter.at Zu Gast im Kochsalon: Radieschenbauer Martin Michlits und Paprikabauer Thomas Andert von Seewinkler Sonnengemüse mit allerlei Interessantem für Martina Hohenlohe zu Radieschen und Pimientos de Padron.

Genuss-Tipps Das GABRIEL-GLAS ONE FOR ALL – Ein edles Universal-Weinglas aus Österreich für alle Fälle, das perfekt zu jedem Wein passt – egal ob Schaum-, Weiß-, Rot- oder Süßwein. Verwendet sowohl in der Spitzengastronomie als auch von weltbekannten Winzern und Sommeliers, bietet das Gabriel-Glas höchsten Weingenuss, ist zudem spülmaschinengeeignet und in mundgeblasener und maschinell gefertigter Variante erhältlich. Weingut JURIS Axel Stiegelmar empfiehlt zu Lammkrone mit Radieschen und Pimientos de Padron den St. Laurent Reserve 2019. Diese alt-österreichische Rotweinsorte besticht durch ihre Eleganz, Finesse und samtige Struktur. Sortentypisch mit Kirscharomen, Noten von reifen Waldbeeren, Orangenzesten und feiner Tabak-Holz-Würze ist dieser St. Laurent vom Weingut Juris in Gols ein leichtgewichtiger, fruchtiger Speisenbegleiter.

