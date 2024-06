Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Gefüllte Paprika mit Schafskäse

Das GABRIEL-GLAS

ONE FOR ALL – Ein edles Universal-Weinglas aus Österreich für alle Fälle, das perfekt zu jedem Wein passt – egal ob Schaum-, Weiß-, Rot- oder Süßwein. Verwendet sowohl in der Spitzengastronomie als auch von weltbekannten Winzern und Sommeliers, bietet das Gabriel-Glas höchsten Weingenuss, ist zudem spülmaschinengeeignet und in mundgeblasener und maschinell gefertigter Variante erhältlich.

Weingut GESELLMANN

Albert Gesellmann empfiehlt zu gefüllten Spitzpaprika den Chardonnay 2022. Ein knackiger Chardonnay in klassisch österreichischer Stilistik aus Deutschkreutz im Mittelburgenland. Mit fruchtigen Aromen, feinem Säurespiel und apartem Abgang. In der Nase präsentiert sich der Wein mit würzigen Aromen von gelben und tropischen Früchten. Am Gaumen elegant und geschmeidig, mit einem Hauch von gelber Tropfenfrucht. Ein vielseitiger Speisenbegleiter.