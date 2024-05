Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Knusprig-knackige Gurken-Schnitzel-Rolle

Das GABRIEL-GLAS

ONE FOR ALL – Ein edles Universal-Weinglas aus Österreich für alle Fälle, das perfekt zu jedem Wein passt – egal ob Schaum-, Weiß-, Rot- oder Süßwein. Verwendet sowohl in der Spitzengastronomie als auch von weltbekannten Winzern und Sommeliers, bietet das Gabriel-Glas höchsten Weingenuss, ist zudem spülmaschinengeeignet und in mundgeblasener und maschinell gefertigter Variante erhältlich.

Weingut Giefing

Claudia Giefing empfiehlt zur Gurken-Schnitzel-Rolle den Neuburger vom Ruster Kalk 2023. Eine alte österreichische Rebsorte mit einer angenehmen Herbe, dem so genannten „Nusserl“. Der Neuburger liebt kalkreiche Böden und heiße Standorte. Daher fühlt er sich in Rust am Neusiedler See besonders wohl. Ein vielseitiger Wein, im Duft Apfel und saftige Birne, im Geschmack gelbe Fruchtnuancen und Quitte.