Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Asiatischer Coleslaw

Weißkraut ist seit jeher ein beliebtes Gemüse in der deutsch-österreichischen Küche. In dieser Folge von „Gartenfrisch aus dem Kochsalon“ zeigen Gault&Millau- und Kochsalon-Herausgeberin Martina Hohenlohe und LGV Gärtnermeister Florian Mössinger, wie daraus ein köstlicher asiatischer Coleslaw - also Krautsalat - entsteht.

Gemüse aus der Region hat jetzt Saison. Martina Hohenlohe stellt in unserer 10-teiligen Serie alle zwei Wochen ein kreatives Rezept mit frischem Gemüse von LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse vor.

Schon im vergangenen Jahr hat sich Martina Hohenlohe ein Gericht überlegt, in dem sie Kohlrabi und Kraut vereinen kann. Damals gab es Krautfleckerl, mit denen sie Florian Mössinger aber nicht zu hundert Prozent begeistern konnte. Als er sie jetzt wieder besucht hat, präsentierte sie ihm einen frischen asiatischen Coleslaw mit einem Dressing aus Fischsauce, Limetten und Chili. Doch die eigentlichen Stars waren die Gemüsesorten, die der Gärtner frisch vom Feld mitgebracht hat. Wunderschön glänzendes Frühkraut, Jungzwiebel und knackige Kohlrabi, von denen Martina bereits während des Kochens einiges gekostet hat. Kohlrabi ist ja auch einer ihrer Lieblingssnacks für zwischendurch und sogar Martinas gemüsescheuen Kinder freuen sich immer über ein paar Sticks in der Jausenbox. Letztlich gab es jedenfalls ein Happy End: Auch Florian Mössinger konnte sie nun mit einem Gericht von sich überzeugen. Das Rezept: Asiatischer Coleslaw

© zweischrittweiter.at Martina Hohenlohe und Florian Mössinger haben gemeinsam einen köstlichen Coleslaw mit asiatischem Touch kreiert.

Zutaten für 4 Portionen 200 g Weißkraut

200 g Kohlrabi

½ rote Zwiebel

2 Karotten

50 g gesalzene Erdnüsse

10 g Koriander (frisch)

20 g Minze (frisch)

3 Jungzwiebeln Dressing: 1 Zehe Knoblauch

1 große rote Chilischote

Saft von 3 Limetten

1 TL brauner Zucker

2 EL Fischsauce

2 EL Reisweinessig

Salz, Pfeffer Weinempfehlung: Gustav 2022 vom Weingut Feiler-Artinger im Gabriel-Glas

Schritt 1: Als Erstes kümmern Sie sich um das Dressing. Pressen Sie dazu Knoblauch in eine kleine Schüssel, dann hacken Sie das Fruchtfleisch einer Chilischote klein und geben es ebenfalls dazu. Die Schärfe der Chili verleiht Ihrem Dressing ein feines Aroma und ist ein absolutes Muss, wenn Sie asiatisch kochen.

© zweischrittweiter.at

Schritt 2: Nun können Sie die restlichen Zutaten des Dressings hinzufügen und gut miteinander verrühren. Danach können Sie das Dressing vorerst beiseite stellen.

© zweischrittweiter.at

Schritt 3: Jetzt bereiten Sie das Kraut zu. Schneiden Sie den Krautkopf dazu am besten in die Hälfte oder in Viertel, bevor Sie ihn in feine Streifen schneiden. Schälen Sie dann die Zwiebel und schneiden sie ebenfalls feinblättrig auf.

© zweischrittweiter.at

Schritt 4: Für einen Farbtupfer im Coleslaw sorgen die Karotten. Schälen Sie diese und schneiden Sie sie entweder in Julienne (ganz feine Streifen) oder raspeln sie grob. Zu guter Letzt schälen Sie auch den Kohlrabi und schneiden ihn ebenfalls in feine Scheiben.

© zweischrittweiter.at

Schritt 5: Jetzt können Sie das ganze Gemüse in einer großen Schüssel vermischen. Träufeln Sie das Dressing darüber und rühren Sie noch einmal alles gut durch, damit sich das Dressing gut auf dem ganzen Salat verteilt.

© zweischrittweiter.at

Schritt 6: Für das gewisse Etwas sorgen Sie mit Jungzwiebel, Koriander und Minze: Während die Jungzwiebel eine milde Schärfe in das Gericht bringt, verleiht Koriander ihm einen leicht zitronigen Geschmack. Die Minze sorgt für Frische und macht den Coleslaw somit zu einem leichten Gericht, passend für den Sommer. Nehmen Sie von der Jungzwiebel die grünen Teile und schneiden Sie in feine Ringe. Vom Koriander und von der Minze zupfen Sie die Blätter einfach ab. Mischen Sie dann die Hälfte der Kräuter in den Salat.

© zweischrittweiter.at

Schritt 7: Die zweite Hälfte der Kräuter und die grünen Jungzwiebelringe dienen Ihnen als Garnitur. Verteilen Sie diese auf dem Coleslaw und bestreuen Sie diesen noch mit Erdnüssen. Danach ist Ihr Salat bereit zum Verzehr - wir wünschen gutes Gelingen und guten Appetit!

© zweischrittweiter.at

Kochsalon zum Nachkochen

Wer keine Fischsauce zu Hause hat, kann einfach Sojasauce verwenden. von Martina Hohenlohe, Gault&Millau und Kochsalon-Herausgeberin

Woher kommt der Kohlrabi? Gemüsegärtner Florian Mössinger von LGV Gärtnergemüse Florian Mössinger führt nun in dritter Generation den Familienbetrieb in Oberhausen im Marchfeld. Bis vor einem Jahr war der Ort auch Martina Hohenlohe völlig unbekannt, doch als sie den LGV Gärtnermeister besuchen durfte, hat sie sogleich gesehen, was dort nicht alles wunderbar gedeiht. Bei Florian Mössinger wächst alles auf freiem Feld, ohne Glashäuser, was natürlich auch seine Schwierigkeiten mit sich bringt – denn das Wetter und Schädlinge können natürlich auf einem Feld zu viel mehr Problemen führen. Diese Herausforderungen tun dem Erfolg des leidenschaftlichen Gärtners jedoch keinen Abbruch, das zeigt sich anhand von kultiviertem Gemüse, darunter Frühkraut, Kohlrabi, Jungzwiebel und Zucchini.

© zweischrittweiter.at Gemüsegärtner Florian Mössinger von LGV Gärtnergemüse

Damit der Kohlrabi im Kühlschrank länger frisch bleibt, sollte man das Grün nie abschneiden. von Gemüsegärtner Florian Mössinger von LGV Gärtnergemüse

Genuss-Tipps Das GABRIEL-GLAS ONE FOR ALL – Ein edles Universal-Weinglas aus Österreich für alle Fälle, das perfekt zu jedem Wein passt – egal ob Schaum-, Weiß-, Rot- oder Süßwein. Verwendet sowohl in der Spitzengastronomie als auch von weltbekannten Winzern und Sommeliers, bietet das Gabriel-Glas höchsten Weingenuss, ist zudem spülmaschinengeeignet und in mundgeblasener und maschinell gefertigter Variante erhältlich. Weingut FEILER-ARTINGER Kurt Feiler empfiehlt zu Asiatischem Coleslaw den Gustav 2022. Eine Cuvée aus den besten Chargen des Jahrgangs von Neuburger und Chardonnay. Gustav ist der Top-Weißwein des Hauses Feiler-Artinger, der Name eine Hommage an Gustav Feiler, der 1936 das Ruster Weingut gründete. Mit Aromen von reifen Äpfeln und Melone gepaart mit einem Hauch von Vanille. Vielschichtig, feingliedrig und elegant. Passt wunderbar zum würzigen asiatischen Coleslaw.

Gewinnspiel Gewinnen Sie köstliche Zutaten – frisches Gemüse, die passende Weinbegleitung und Martinas aktuelles Kochbuch „Für alle Fälle - Rezepte für jede Lebenslage“. Also mitspielen und gewinnen!

Behind The Scenes: Making Of

© zweischrittweiter.at © zweischrittweiter.at © zweischrittweiter.at © zweischrittweiter.at © zweischrittweiter.at © zweischrittweiter.at © zweischrittweiter.at © zweischrittweiter.at © zweischrittweiter.at