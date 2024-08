Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Paradeiser-Quiche mit Erdäpfelkruste

Wussten Sie, dass Erdäpfel in Peru auf über 4.500 Metern über dem Meer angebaut werden? Wir wenden uns dem Gegenteil zu – nahe der „Grundbirn“-Felder von Gernot Müllner ist mit 114 Metern Seehöhe der tiefste gemessene Punkt Österreichs. Hier in der Weite der Pamhagener Ebene findet der passionierte Gemüsebauer genug Raum, um Erdäpfel zu kultivieren. Mit Leidenschaft, nach allen Regeln der Kunst und der Bio-Landwirtschaft.

Beginnen Sie damit, den Ofen auf 180 °C (Ober- und Unterhitze) vorzuheizen. Bis der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht hat, können Sie damit anfangen, die Frühkartoffeln zuzubereiten. Waschen Sie hierzu die Erdäpfel gründlich und greifen Sie bei besonders hartnäckigen Knollen gegebenenfalls zu einer Bürste. Danach kochen Sie die Frühkartoffeln in der Schale oder dämpfen sie in einem Dampfgarer.

Woher kommen die Erdäpfel? Erdäpfelbauer Gernot Müllner von Seewinkler Sonnengemüse

Bereits Gernot Müllners Vater vollzog den Wandel in Richtung Bio-Anbau, im Jahr 2001 ein echter „Bionier“. In zweiter Generation wurde nicht nur der hohe Anspruch in Richtung Qualität und Nachhaltigkeit übernommen, auch in Richtung Quantität, denn Gernot Müllner vergrößerte nach seinem Einstieg in den Betrieb die Anbaufläche im burgenländischen Seewinkel wesentlich. Dank dem Erdapfel wurde so manche Hungersnot vermieden, ihr Anbau ist ziemlich ergiebig – aus einer gepflanzten Mutterknolle entstehen bis zu 25 Tochterknollen.

Gernot Müllner hat echte Hingabe für die tolle Knolle, kein Weg ist zu weit und keine Last zu groß, um schlussendlich den für ihn perfekten Erdapfel zu ernten. Er ist Perfektionist und das merkt man vor allem an seiner Leidenschaft, die er täglich in die Arbeit mit den Pflanzen steckt. In der Küche fehlt ihm vielleicht etwas die Erfahrung, aber keineswegs die Begeisterung! Vor allem für das Ergebnis.