Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Geschmorter Melanzani-Linsensalat auf Hummus

Das GABRIEL-GLAS

ONE FOR ALL – Ein edles Universal-Weinglas aus Österreich für alle Fälle, das perfekt zu jedem Wein passt – egal ob Schaum-, Weiß-, Rot- oder Süßwein. Verwendet sowohl in der Spitzengastronomie als auch von weltbekannten Winzern und Sommeliers, bietet das Gabriel-Glas höchsten Weingenuss, ist zudem spülmaschinengeeignet und in mundgeblasener und maschinell gefertigter Variante erhältlich.

Weingut KOLLWENTZ

Andi Kollwentz empfiehlt zu Melanzani-Linsensalat auf Hummus den Chardonnay Leithakalk 2022. Der Chardonnay reift in Großhöflein auf kalkhaltigem Boden auf Süd- und Südosthängen des Leithagebirges. In großen Eichenfässern ausgebaut besticht er durch würzige Aromen nach gelben Früchten, Kraft, Eleganz und Geschmeidigkeit am Gaumen und bringt genau den richtigen Körper für die Würze des Melanzani-Linsensalats.