Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Buntes Paradeiser-Ofenrisotto

Paradeisisch gut. In der heutigen Folge von „Gartenfrisch aus Martinas Kochsalon“ dreht sich alles um den Paradeiser. Einst zur Zierpflanze degradiert, weiß man heute um ihr kulinarisches Potenzial. Ihre Geschichte geht bis in vorchristliche Zeit zurück – bei Ausgrabungen in Höhlen des mexikanischen Tehuacán-Tals stießen Forscher auf Tomatensamen, die vermuten lassen, dass sie bereits von den Azteken und Mayas kultiviert wurden. Wussten Sie übrigens, dass ihr Name von den Azteken und Mayas stammt? Sie nannten sie „Xitomatl“, was so viel heißt wie „Nabel des dicken Wassers“ – wohl eine Anspielung auf den hohen Wassergehalt der Frucht. Christoph Kolumbus, selbst ein großer Pflanzenfreund, brachte die ersten Tomatenpflanzen Anfang des 16. Jahrhunderts schließlich nach Europa.

Das Rezept: Buntes Paradeiser-Ofenrisotto