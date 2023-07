Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Melanzani-Lasagne mit Kräuter-Gurkensalat

Beginnen Sie damit, den Ofen auf 200°C vorzuheizen, um eine perfekte goldbraune Kruste auf der Lasagne zu erzielen. Während der Ofen langsam aufheizt, können Sie sich den Melanzani widmen. Stechen Sie sanft mit einer Gabel in die violette Haut der Melanzani und lassen Sie diese anschließend 30 Minuten in einem Sieb über einem Topf mit köchelndem Wasser dämpfen. Wenn Sie über einen Dampfgarer verfügen, können Sie selbstverständlich auch diesen verwenden (bei 100°C, 100 Prozent, 40 Minuten). In der Zwischenzeit schneiden Sie die Paradeiser sorgfältig in kleine, saftige Stücke. Nachdem die Melanzani schonend gedämpft wurden, können Sie diese halbieren, das Fruchtfleisch herausheben und in grobe Stücke hacken.