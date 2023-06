Werbung

Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Dinkelmakkaroni mit Radieschenpesto

Radieschen sind ein Fall für Nose-to-tail: Während viele das Grün immer wegschmeißen, gehört es vielmehr in den Topf als in den Müll. Gemeinsam mit Martina Hohenlohe zeigt Radieschenbauer Martin Michlits, wie Sie es in ein herrlich würziges Pesto zu Dinkelmakkaroni verwandeln.