Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Pasta Arrabiata mit Spitzpaprika und Oliven

Beginnen Sie damit, den Knoblauch zu schälen und fein zu würfeln. Waschen Sie die Spitzpaprikaschoten, entfernen Sie die Kerne und schneiden Sie das Fruchtfleisch in Streifen, sodass diese ca. fünf Millimeter breit sind - ungefähr so lang wie die Nudeln. Waschen Sie auch die Chilischoten, entfernen Sie die Kerne und schneiden Sie das Fruchtfleisch in kleine Würfel.