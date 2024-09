Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Karfiolsteak mit Bohnenhummus und Stangenbrokkoli

Das GABRIEL-GLAS

ONE FOR ALL – Ein edles Universal-Weinglas aus Österreich für alle Fälle, das perfekt zu jedem Wein passt – egal ob Schaum-, Weiß-, Rot- oder Süßwein. Verwendet sowohl in der Spitzengastronomie als auch von weltbekannten Winzern und Sommeliers, bietet das Gabriel-Glas höchsten Weingenuss, ist zudem spülmaschinengeeignet und in mundgeblasener und maschinell gefertigter Variante erhältlich.

Weingut ERNST TRIEBAUMER

Gerhard und Herbert Triebaumer vom Weingut Ernst Triebaumer in Rust empfehlen zu Karfiolsteak mit Bohnenhummus und Stangenbrokkoli den Blaufränkisch Ried Oberer Wald 2021. Ein ausdrucksstarker Blaufränkisch mit einer Aromafülle aus Brombeere, schwarzer Kirsche, Wacholder und Berberitze und prägnanter Struktur, geprägt vom kalkreichen Ruster Boden, eine Verkörperung der ganzheitlichen, naturnahen Wirtschaftsweise der Familie Triebaumer.