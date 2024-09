Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Honig-Ingwer-Schwein mit vietnamesischem Paradeisersalat

Gemüse aus der Region hat jetzt Saison. Martina Hohenlohe stellt in unserer 10-teiligen Serie alle zwei Wochen ein kreatives Rezept mit frischem Gemüse von LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse vor.

Manche mögen einfach den scharf-fruchtigen Geschmack, andere setzen vielmehr auf die heilende Wirkung des Ingwers. Kein Wunder, dass sich die unterirdisch wachsende Knolle zu Everybody’s Darling entwickelte, würzt sie nicht nur, sondern heilt auch. Dank ihrer geballten Vitaminkraft ist sie eine wirksame Waffe gegen die kommende Erkältungszeit. Doch nicht nur unser Immunsystem bringt Ingwer zum Jubeln, auch die Geschmacksnerven, denn in unzähligen Gerichten spielt er eine tragende Rolle – von herzhaften Gemüsecremesuppen über würzige Wokgerichte bis zu Mehlspeisen wie Kuchen und Keksen. Das Rezept: Honig-Ingwer-Schwein mit vietnamesischem Paradeisersalat

© zweischrittweiter.at Gault&Millau- und Kochsalon-Herausgeberin Martina Hohenlohe mit Ingwerbauer Gerhard Thüringer von Seewinkler Sonnengemüse.

Zutaten für 4 Portionen 500 g Schweinefilet, überschüssiges Fett abgetrennt

Olivenöl zum Kochen

25 g brauner Zucker

60 ml Fischsauce

60 ml frischer Limettensaft

1 kleine Fenchelknolle

2 Mini-Gurken

1 Schalotte

1 kg Fleischparadeiser

50 g frische Kräuter, abgezupft (z. B. Dille, Koriander, Petersilie, Basilikum)

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

2 EL Röstzwiebel (Fertigprodukt)

Ingwer Julienne zum Garnieren Marinade: 2 EL frischer Ingwer, gerieben

7 EL Honig (ca. 100 g)

2 EL Zitronensaft

3 Zehen Knoblauch (gepresst)

4 EL Sojasauce

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 Prise Cayennepfeffer Weinempfehlung: Ricciolino 2019 vom Weingut Hans Igler im Gabriel-Glas

Schritt 1 Beginnen Sie damit, die Zutaten für die Marinade in einer kleinen Schüssel zu verrühren. Etwa die Hälfte davon geben Sie in ein Sackerl, in welches Sie auch das Schweinefilet hineinlegen. Nun verschließen Sie das Sackerl und lassen die Marinade für ein paar Stunden einziehen. Eine bewährte Faustregel: Je länger Sie das Fleisch marinieren, desto mehr Aromen nimmt es auf.

© zweischrittweiter.at

Schritt 2 Nachdem das Schweinefilet einige Stunden mariniert wurde, können Sie damit anfangen, eine Auflaufform mit Alufolie auszulegen. Heizen Sie den Ofen auf 200 °C vor und erhitzen Sie in einer Pfanne etwas Olivenöl. Das Fleisch geben Sie dann aus dem Sackerl, entfernen die überschüssige Marinade und braten es kurz von allen Seiten an.

© zweischrittweiter.at

Schritt 3 Sobald Ihr Schweinefilet gebräunt ist, legen Sie es in die Auflaufform mit Alufolie. Die restliche Marinade verteilen Sie darüber und lassen das Filet für etwa 10 Minuten im vorgeheizten Backofen braten, bis das Fleischthermometer 56 °C anzeigt.

© zweischrittweiter.at

Schritt 4 Nehmen Sie dann das Filet aus dem Ofen und lassen Sie dieses für ein paar Minuten ruhen. In der Zwischenzeit können Sie damit beginnen, das Dressing zuzubereiten. Verrühren Sie hierzu den braunen Zucker, die Fischsauce, den Limettensaft und 1 Esslöffel Wasser, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

© zweischrittweiter.at

Schritt 5 Schälen Sie nun die Schalotten und schneiden Sie diese in feine Scheiben. Für die Deko schneiden Sie den Ingwer in Julienne – eine beim Kochen verwendete Schneideart, bei der Gemüse oder andere Zutaten in streichholzartige Stifte geschnitten werden.

© zweischrittweiter.at

Schritt 6 Jetzt nur noch den Fenchel, die Gurke und die Paradeiser in dünne Scheiben schneiden und das Gemüse auf einem Teller verteilen. Anschließend mit Kräutern bestreuen, das Dressing darüber träufeln und kurz abschmecken. Verteilen Sie dann noch Röstzwiebeln auf Ihrem Paradeisersalat, um das Geschmackserlebnis abzurunden.

© zweischrittweiter.at

Schritt 7 Zum Schluss schneiden Sie Ihr Filet noch in feine Stücke und richten es gemeinsam mit dem Salat und dem Ingwer an. Et voilà – fertig ist das Honig-Ingwer-Schwein mit vietnamesischem Paradeisersalat. Wir wünschen gutes Gelingen und guten Appetit!

© zweischrittweiter.at

Kochsalon zum Nachkochen

Für eine vegetarische Variante kann man einfach statt dem Schwein Tofu verwenden. von Martina Hohenlohe, Gault&Millau und Kochsalon-Herausgeberin

Woher kommt der Ingwer? Ingwerbauer Gerhard Thüringer von Seewinkler Sonnengemüse Dank Menschen wie Gerhard Thüringer müssen wir dafür nicht ausschließlich auf importierten Ingwer zurückgreifen – mitten im burgenländischen Seewinkel baut er neben Paprika, Feldgurken und Paradeisern auch heimischen Ingwer an. Hier in Pamhagen bewirtschaftet der ehemalige Bauingenieur und landwirtschaftliche Quereinsteiger gemeinsam mit seiner Frau Beata vier Hektar Land. Wenn man das Ergebnis kennt, fragt man sich, wieso wir nicht schon längst Ingwer unter der burgenländischen Sonne gedeihen lassen, so saftig, scharf und fast zitronig schmeckt der burgenländische Ingwer. Bei den Thüringers steht aber nicht nur die Vielfalt, sondern auch natürlich die Bewahrung der Natur im Fokus. Deshalb arbeiten in den Folientunneln Nützlinge auf Hochtouren und fleißige Hummeln bestäuben die Blüten der Pflanzen.

© zweischrittweiter.at Ingwerbauer Gerhard Thüringer von Seewinkler Sonnengemüse

Den Anschnitt des Ingwers in ein feuchtes Tuch wickeln, luftdicht verschließen und im Kühlschrank lagern. von Ingwerbauer Gerhard Thüringer von Seewinkler Sonnengemüse

Genuss-Tipps Das GABRIEL-GLAS ONE FOR ALL – Ein edles Universal-Weinglas aus Österreich für alle Fälle, das perfekt zu jedem Wein passt – egal ob Schaum-, Weiß-, Rot- oder Süßwein. Verwendet sowohl in der Spitzengastronomie als auch von weltbekannten Winzern und Sommeliers, bietet das Gabriel-Glas höchsten Weingenuss, ist zudem spülmaschinengeeignet und in mundgeblasener und maschinell gefertigter Variante erhältlich. Weingut HANS IGLER Clemens Reisner empfiehlt zu Honig-Ingwer-Schwein mit asiatischem Paradeisersalat den Ricciolino 2019. Die Cuvée aus den Rebsorten Blaufränkisch, Merlot und Zweigelt ist der kleine Bruder der Top-Cuvée Ab Ericio des Weingutes Hans Igler aus Deutschkreutz und überzeugt durch elegant-feine Würze und dunkle Beerenaromen. Passt wunderbar zu asiatischen Gerichten und der fruchtigen Würze des frischen Ingwers.

Behind The Scenes: Making Of

