Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Gefüllte und ummantelte Snackpaprika

Lisa Thell hat noch keine Kinder, aber früh übt sich. Denn was ich dank der vielen Jahre als Mehrfachmutter mit Sicherheit sagen kann: Wenn das Essen Spaß macht, bringt man fast alles am Kinderteller unter. Ich habe also meiner kleinen Toni, ihres Zeichens bekennender Gemüsemuffel, gefüllte und mit Blätterteig ummantelte Snackpaprika untergejubelt und siehe da ­– ich erntete Jubel!

Woher kommen die Snackpaprikas? Paprikabäuerin Lisa Thell von Seewinkler Sonnengemüse

Für jeden Unternehmer ist es das größte Geschenk, wenn das berufliche Vermächtnis innerfamiliär weitergegeben werden kann. Das ist sicher keine Selbstverständlichkeit, aber manchmal fällt der Apfel nicht weit vom Stamm bzw. der Paprika nicht weit von der Staude. Lisa Thell ist gerade einmal mit 20 Jahren in den Familienbetrieb im Seewinkel eingestiegen. In den 1970er-Jahren wurde der Betrieb als gemischte Landwirtschaft gegründet, doch seit einigen Jahren hat sich die Familie ganz den Paprika verschrieben. Bei unserem Besuch fanden wir Lisa einmal auf dem Gabelstapler mit kistenweise Blockpaprika, dann wieder Blätter zupfend inmitten der Spitzpaprika. Zwischendurch wird zwischen Vater und Tochter fachgesimpelt und uns erklärt, wofür sich welcher Paprika am besten eignet. In aller Kürze: Spitzpaprika – für Salate, zum Grillen und aufs Brot; Blockpaprika – am besten zum Kochen. Und Snackpaprika – gleich essen, so wie er ist, oder in lustige Männchen verwandeln und Kinder zu Paprikafans machen.