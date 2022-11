„Unser Kernprodukt ist ein langfristiges Versprechen“

In Österreich haben bereits über drei Millionen Menschen eine private Gesundheitsvorsorge. Ist das nicht ein Armutszeugnis für unser Gesundheitssystem?

Grundsätzlich hat Österreich im internationalen Vergleich ein sehr starkes und solides Sozialversicherungssystem. Aber gerade in Ballungszentren zeigt sich, dass es immer schwieriger wird, schnelle Termine bei Kassenärzten zu bekommen. Zugleich sind die Patienten ungeduldiger geworden. Es ist ja auch ein Trend der Zeit, dass man Dienstleistungen jetzt und sofort bekommen will. Patienten wollen heute gerade im Krankheitsfall mehr Komfort. Das kann das öffentliche Gesundheitswesen nicht leisten. Daher sind private Gesundheitsvorsorgen, wie sie in unserem Produkt „Meine Gesundheit“ enthalten sind, sehr beliebt.

In der Altersvorsorge wurde in den letzten Jahren besonders die fondsgebundene Lebensversicherung propagiert. Im Jahr 2022 war aber der Wertpapierbereich besonders schwierig. Hat das Folgen für die Versicherten?

Bei der Vorsorge geht es nicht um ein kurzfristiges Investment, hier veranlagt man über Jahrzehnte Geld für die Pension oder andere Themen, wie etwa das Studium der Kinder. Vorsorge sollte man also nicht von aktuellen Launen der Finanzmärkte abhängig machen. Hinzu kommt, dass fondsgebundene Lebensversicherungen wie etwa unser Produkt „FlexInvest“ Komponenten enthalten, die Kunden die Möglichkeit bieten, automatische Sicherheitsnetze einzubauen. Fällt zum Beispiel der Kurs von einem Fondsinvestment stark ab, wird durch die sogenannte „Reißleine“ automatisch in defensivere Veranlagungsklassen umgeschichtet. Mit einem Ablaufmanagement werden die veranlagten Gelder zum Beispiel kurz vor der Pensionierung abgesichert.

Machen Wertpapierinvestments trotz schwieriger Rahmenbedingungen noch immer Sinn?

In Zeiten wie diesen wird gerne übersehen, dass der Kapitalmarkt auch in schwierigen Phasen Chancen bietet. Trotzdem liegen 42 Prozent beziehungsweise 300 Milliarden Euro der Österreicher am Girokonto, und das bei einer Inflation von über zehn Prozent. Das lohnt sich auf keinen Fall. Gleichzeitig sind aber nur 20 Prozent der Österreicher in Wertpapieren engagiert. Damit zählen die Österreicher zu den konservativen Geldanlegern in der Europäischen Union, wo im Schnitt rund 25 Prozent in Wertpapieren veranlagt sind. Doch das Mindset ändert sich. Der Anteil der jungen Menschen, die am Kapitalmarkt bevorzugt in nachhaltige Veranlagungsprodukte investieren, hat sich verdoppelt.