Online zum Versicherungsschutz

Höherer Beratungsbedarf

„Es gibt Versicherungen, die sich sehr gut online verkaufen lassen. Dazu zählen beispielsweise eine Haushaltsversicherung, eine Auslandsreise-Krankenversicherung, eine E-Bike- oder Drohnenversicherung. Sprich Versicherungen ohne sehr hohen Beratungsbedarf. Eine Unfallversicherung hingegen ist ein sehr individuelles Vorsorgeprodukt, das jedenfalls auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sein sollte, was eine entsprechende Beratung voraussetzt. Vor diesem Hintergrund werden Unfallversicherungen bei uns in Österreich noch eher selten online abgeschlossen“, so Bartalszky.

