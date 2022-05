Leider noch immer kein Zurück zur Normalität

Im ThirtyFive am Wienerberg war am Mittwoch, den 11. Mai 2022 nicht nur ein spektakulärer Sonnenuntergang zu bewundern, sondern auch viele aufgehende Sterne am Finanzhimmel. Nach zwei Jahren Social Distancing wurden die FMVÖ-Recommender-Awards wieder im Rahmen einer feierlichen Gala verliehen und für ein breiteres Publikum auch online auf Leadersnet.TV übertragen. Wie Verbandspräsident Erich Mayer bei seiner Eröffnungsrede betonte, hat der FMVÖ das Motto der Veranstaltung mit Bedacht gewählt: „Bereits in den letzten Jahren haben wir im Rahmen der Recommender-Verleihungen das Thema ’Wert’ aufgegriffen – ’Der Wert der Verantwortung’ vor zwei Jahren und ’Der Wert der Veränderung’ 2021. Durch die Pandemie ist es zu Änderungen im Kundenverhalten gekommen, daher war es die logische Folge, ’Der Wert des Kunden’ zum diesjährigen Thema zu machen. Das veränderte Kundenverhalten wurde vor allem durch die Pandemie ausgelöst.“

Auch der Medienpartner KURIER begleitet das Event bereits zum vierten Mal. Thomas Kralinger, Geschäftsführer des KURIER-Medienhauses: „Der KURIER steht seit knapp 68 Jahren für Qualität, genauso wie die FMVÖ-Recommender-Auszeichnung ein Instrument für die Qualitätsbewertung einer Bank oder Versicherung ihrer Kunden gegenüber ist. Die Finanzbranche hat großes Vertrauen in den KURIER, sowohl redaktionell als auch werblich. Durch dieses Vertrauen ist es uns möglich, zielgruppengerichtete Produkte wie etwa ’Mein Geld’ in bester journalistischer Qualität für unsere Leser zu publizieren und durch den FMVÖ sind wir noch besser in der Finanzbranche vernetzt.“