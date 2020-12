Einzigartige Weiterbildung für HR-ManagerInnen der nächsten Generation

Die Änderungen in der Arbeitswelt sind allerorts sichtbar. Klar ist, es braucht andere Kompetenzen und Tools, denn die klassischen Instrumente der Betriebswirtschaft liefern nicht die Lösung für die Herausforderungen in Unternehmen, die Psychologie spielt eine zentrale Rolle dabei.

Karrierechancen mit dem MSc Arbeits-, Organisationspsychologie & HR Management

Der berufsbegleitende Masterlehrgang MSc Arbeits-, Organisationspsychologie & HR Management an der FH des BFI Wien schafft in einer einzigartigen Art und Weise die interdisziplinäre Anbindung von Betriebswirtschaft, Psychologie und Recht und hat somit ein Alleinstellungsmerkmal am postgraduellen Weiterbildungsmarkt.