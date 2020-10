Beste Zukunftschancen mit der FH des BFI Wien

War es bisher für uns selbstverständlich, einen Job zu haben, FreundInnen und Familie zu treffen oder auf Urlaub zu fahren, zeigt uns die Pandemie, wie fragil und zerbrechlich unsere Lebenskonzepte sind. Tausende von Menschen haben ihren Job verloren, Social Distancing ist in unser aller Leben einzogen.

Einmal mehr zeigt sich, dass eine solide Ausbildung die beste Zukunftsvorsorge ist. Mit einem Studium an der Fachhochschule des BFI Wien gestalten Sie aktiv Ihr berufliches Fortkommen. Hier finden Menschen, die ihre Karriere auf feste Beine stellen wollen, hervorragende Voraussetzungen für eine Ausbildung, die sie auf kommende wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen besser vorbereitet.

Studium am Puls der Zeit

Theorie und Praxis gehen an der FH des BFI Wien Hand in Hand. Hervorragende Lehrende aus der Wissenschaft und aus Unternehmen garantieren eine Ausbildung am Puls der Zeit. Überschaubare Gruppengrößen, enger Kontakt zu den Lehrenden und innovative preisgekrönte Lehrmethoden ermöglichen den Studierenden, ihr Studium in der Mindestzeit zu absolvieren. Und wer möchte, sammelt noch internationale Erfahrungen in einem der zahlreichen internationalen Programme der FH.

Job, Familie, Studium unter einem Hut – geht das?

Mit berufsbegleitenden Bachelor- und Masterstudiengängen ermöglicht die FH Berufstätigen Job, Familie und Ausbildung unter einen Hut zu bekommen. Der Unterricht findet dafür abends, samstags oder geblockt statt. Unsere Absolventinnen und Absolventen finden: Studieren an der FH des BFI Wien hat sich gelohnt. Für sie selbst und für ihre Familien.

Studieren ohne Matura

Für die FH des BFI Wien sind Chancengleichheit, lebenslanges Lernen und Durchlässigkeit keine leere Worthülse, sondern gelebte Wirklichkeit. Menschen, die sich für eine Weiterbildung interessieren, sollen auch die Möglichkeiten dazu haben. Bewerberinnen und Bewerber ohne Matura finden optimale Bedingungen für einen Einstieg in einen der Bachelorstudiengänge vor. Das Admission Office der FH ist die erste Anlaufstelle für alle Fragen zu einem Studium ohne Matura.

Online- und Hybridlehrveranstaltungen geben Sicherheit

Die FH des BFI Wien hat sich für das kommende akademische Jahr bestens vorbereitet. Online- und Hybridlehrveranstaltungen gewährleisten höchstmögliche Sicherheit und Flexibilität für Studierende und Lehrende. So kommt es zu keinen Versäumnissen aufgrund behördlicher Maßnahmen.

Über 7.000 Studierende haben ihr Studium an der FH des BFI Wien erfolgreich abgeschlossen. Sie sind mit besten Aufstiegschancen in ihrem Job ideal gerüstet für kommende Herausforderungen.

Jetzt bewerben!

Bewerben Sie sich ab sofort für ein innovatives und zukunftsorientiertes Studium. Informationen und Kontakt gibt es unter www.fh-vie.ac.at oder direkt unter info@fh-vie.ac.at.