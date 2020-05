Mit Gaming in die Zukunft: Neuer Studiengang startet im Wintersemester 20/21

Call of Duty, Fifa 20, League of Legend, Minecraft? An der Fachhochschule des BFI Wien wird aus Hobby ein Beruf: Im Wintersemester 20/21 startet der neue Studiengang „Interactive Media & Games Business“. Hier lernen Studierende, welche wirtschaftlichen und technischen Aspekte hinter der Gaming-Branche stecken.