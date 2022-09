Energiekrise trifft Wirtschaft und Verbraucher mit voller Wucht - mit Folgen für Europa

Welche Optionen bleiben?

Tatsache ist, dass die aktuelle Situation für die Menschen in der EU nur eine gewisse Zeit ertragbar ist, ohne dass es zu Unruhen und gewaltsamen Protesten kommt. Und genau diese Zeit läuft gerade ab! Unter Zugzwang steht jetzt vor allem die Politik. Sie muss alles dafür tun, um den Konflikt in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden und versuchen im Zuge von Verhandlungen die Russland auferlegten Sanktionen wieder zu lockern. Macht sie dies nicht, drohen bei weitem nicht nur gewaltsame Proteste. Es könnte auch durchaus möglich sein, dass bei den nächsten Wahlen in einem der Länder der Europäischen Union eine Partei gewinnt, die nicht wirklich demokratisch ist und zudem gegen Europa votiert. Gut möglich also, dass diese Sanktionspolitik zu einem weiteren Zerfall der EU führt und Großbritannien nicht das einzige Land bleibt, das dann die EU verlässt.