Ein Wirtschaftspark zum Abheben in Wiener Neustadt

Diamond Aircraft, mit Hauptsitz in Wiener Neustadt und Niederlassungen in Kanada und China, ist unter den weltweit führenden Flugzeugherstellern der Allgemeinen Luftfahrt. Das 1981 gegründete Unternehmen produziert am Standort sowohl ein-, als auch zweimotorige Flugzeuge, von denen der Großteil Spezialversionen sind. Diese werden zur Grenzüberwachung, für Beobachtungen im Umweltschutz oder bei Flugschulen eingesetzt. Die Ausstattung mit hochmoderner Avionik, das Monocockpit aus Glas- oder Karbonfaser, sowie ein ausgeklügeltes Tanksystem machen sie zu den sichersten Flugzeugen. Zu Diamond Aircraft gehört auch die Betreibergesellschaft für den Flughafen Ost in Wiener Neustadt.