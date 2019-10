Damit Kinder ihre Berufswünsche verwirklichen können

Es gibt aber nicht nur die Möglichkeit, einzelne Kinder zu unterstützen, sondern auch, SOS-Kinderdörfer zu fördern. Dorfpatenschaften stärken die Einrichtungen, ihre Gemeinschaften und sie sichern Infrastruktur, Schulen und Sozialzentren. SOS-Kinderdorf sorgt auch dafür, dass Paten über das Leben ihrer Patenkinder am Laufenden bleiben. So wissen sie immer sicher, was mit ihren Spenden passiert – und sehen, was diese bewirken.