SOS-Kinderdorf: Damit Kindern ihre Familie bleibt

Mit dieser Summe kann SOS-Kinderdorf mit gezielten Maßnahmen und Programmen 25.000 Kindern und ihren Familien helfen, Krisen zu überwinden.

Um das Spendenziel zu erreichen, wird SOS-Kinderdorf in der Zeit bis zum Ende der Spendenchallenge am 3. Juli noch stärker auf die Bedürfnisse von Kindern in Krisensituationen aufmerksam machen. So soll das Bewusstsein für ihre Lage geschärft werden – damit möglichst viele Menschen die Spendenchallenge unterstützen.

Helfen funktioniert aber nicht nach Baukastenprinzip. Jede Familie, jede Problemsituation und jede Krise sind schließlich anders. Darum hat die SOS-Kinderdorf Hilfe auch viele Gesichter.