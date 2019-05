Helfen als Team – für Kinder in Not

Weltweit wächst jedes zehnte Kind ohne den Schutz und die Geborgenheit einer Familie auf, weltweit reißen Armut, Krieg, Gewalt und Krankheit Familien auseinander. Die Kinder sind dabei immer die Leidtragenden.

Die große Aufgabe, der sich SOS-Kinderdorf bei seiner Gründung vor 70 Jahren stellte, ist in dieser Zeit also keineswegs kleiner geworden. Damals wie heute geraten Kinder unschuldig in Krisensituationen. SOS-Kinderdorf steht für eine Welt, in der auch unter schlechten Startbedingungen Gutes entsteht. So geht es der Organisation nicht nur darum, Waisenkindern ein liebevolles Zuhause zu schenken. SOS-Kinderdorf will Kinder in komplizierten familiären Lagen vor schmerzhaften Erfahrungen bewahren und ihre Familien stärken, bevor sie zerbrechen.