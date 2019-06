SOS-Spendenchallenge: Jetzt Kindern die Kindheit retten

„ Misshandlung, Missbrauch, Armut, Krankheit, Behinderung, Flucht, Vernachlässigung – all das ist Realität in Österreich und der Welt“, so Christian Moser, „viel gibt es für diese Kinder und deren Familien zu tun, zum Besseren zu wenden. Einiges wird getan und wird besser, manches geht aber auch schief und wird schlimmer.“ An der Notwendigkeit zu helfen, hat sich also seit der Gründung von SOS-Kinderdorf nichts geändert.

Die SOS-Spendenchallenge läuft nur noch zwei Wochen. Spenden kann man über die Website von SOS-Kinderdorf oder per Direktüberweisung auf das Spendenkonto (siehe Info unten).

Der KURIER unterstützt die Aktion, sagt Chefredakteurin Martina Salomon, denn: „Das beste Umfeld für eine glückliche Kindheit ist eine intakte Familie. Die SOS-Spendenchallenge setzt genau da an und unterstützt Familien in schweren Lagen – damit sie nicht zerbrechen. Dass Kinder ihre Familien nicht verlieren, muss uns als Gesellschaft ein großes Anliegen sein.“

