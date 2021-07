Finanzbildungsideen von Schülern ausgezeichnet

Die Gewinner wurden zu einem Meet & Greet in das BMF nach Wien eingeladen, um dort unter anderem das Projektteam der Erarbeitung der nationalen Finanzbildungsstrategie zu treffen. Neben der feierlichen Übergabe der Urkunden konnten die erfolgreichen Teilnehmer ihre Ideen präsentieren. „Viele vorgebrachte Ideen haben wir versucht, bestmöglich in den Aktionsplan und das Konzept der nationalen Finanzbildungsstrategie einfließen zu lassen. In einem nächsten Schritt wird das Bundesministerium für Finanzen an eigenen Maßnahmen im Bereich Finanzbildung arbeiten, und auch dort werden wir uns auf jeden Fall Inspirationen von den eingereichten Ideen holen“, so Koch.

Das Projekt zur Erarbeitung einer nationalen Finanzbildungsstrategie für Österreich wurde gemeinsam mit der Europäischen Kommission und der OECD im Rahmen des „Structural Reform Support Programme“ im Mai 2020 gestartet. Mittlerweile ist man in der Abschlussphase der Erarbeitung der nationalen Finanzbildungsstrategie, die Mitte September 2021 präsentiert werden soll. Bei dieser Strategie wird der Fokus daraufgelegt, dass schon in jungen Jahren Kompetenzen im Bereich Finanzwissen entwickelt werden müssen, aber auch, dass Finanzbildung durch lebenslanges Lernen begleitet werden muss. Ziel der Ideen-Challenge ist es, Inputs und Meinungen junger Menschen im Zusammenhang mit Finanzbildung zu hören und diese in den politischen Prozess der Finanzbildungsstrategie einzubinden.