Woher Bauchschmerzen kommen und wie Sie sie bekämpfen

Wie funktioniert der Magen-Darm-Trakt?

Der Magen-Darm-Trakt verrichtet lebenswichtige Arbeit und sorgt dafür, dass Nährstoffe und Energie vom Körper aufgenommen und genutzt werden können. Die Enzyme im Verdauungstrakt spalten Speisen in ihre kleinsten Bestandteile. Der Körper nimmt das enthaltene Wasser und die verwertbaren Stoffe über die Darmwand auf; von dort aus machen sie sich unter anderem über das Blut auf die Reise in den Körper. Was keinen Nutzen bringt, wird über Urin und Stuhl wieder ausgeschieden.

Wie entstehen Magen-Darm-Beschwerden?

Die zuständigen Organe sind sehr empfindlich. Schmerzen und Unregelmäßigkeiten werden hier sehr rasch wahrgenommen. Es gibt eine Reihe an Erkrankungen des Verdauungssystems. Auch „funktionelle Störungen“ wie Reizdarm oder Reizmagen, also wiederkehrende Verdauungsunregelmäßigkeiten mit verschiedenen Symptomen wie Bauchschmerzen oder Blähungen, treten immer häufiger auf. Das hat oft auch psychosomatische Ursachen.