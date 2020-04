Diese Tipps und Tricks helfen gegen Übelkeit

Wer an Übelkeit leidet, fühlt sich elend. Zum flauen Gefühl im Magen gesellen sich oft Schweißausbrüche, Schwindelgefühle und Brechreiz. Kein Wunder also, dass Leidtragende die Symptome so schnell wie möglich loswerden wollen. Neben Hilfe aus der Apotheke versprechen auch Hausmittelchen Linderung.