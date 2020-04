Wahr oder falsch? Testen Sie Ihr Wissen zu Magen und Darm

Hilft Wärme bei Bauchweh?

Ja, vielen bieten ein warmes Kirschkernkissen oder eine Wärmflasche Linderung. Unter Wärmeeinwirkung verbessert sich die Durchblutung und die Muskulatur lockert sich.

Jede Böhnchen ein Tönchen?

Das kommt darauf an. Die Ballaststoffe in Bohnen und Linsen sind ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung. Wer nicht daran gewöhnt ist, wird aber womöglich Blähungen spüren. Also: Trockene Bohnen gut einweichen lassen und kochen – und die Ernährung langsam umstellen. Gewürze wie Kümmel, Anis, Fenchel und Koriander reduzieren die ungeliebten Nebenwirkungen.

„Nach dem Essen sollst du ruhen – oder tausend Schritte tun.“ Also was von beidem?

Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ruhen und Hinlegen ist nicht unbedingt zu empfehlen. Wer empfindlich ist und nicht gerade gesund gegessen hat, kann im Liegen Sodbrennen bekommen. Sportliche Aktivität hingegen fördert die Verdauung und bringt die Bewegungsabläufe des Magen-Darm-Trakts in Schwung. Handstand und Laufen fühlen sich wiederum bei vollem Magen nicht so gut an. Hören Sie am besten auf Ihr Bauchgefühl!