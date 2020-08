Fünf Gründe, warum sich nachhaltige Fonds lohnen

Anfang 2020 meldete die renommierte Fondsratingagentur Morningstar, dass mittlerweile jeder dritte 2019 in Europa in Investmentfonds veranlagte Euro in einem Fonds oder ETF landete, der in die „ESG“-Kriterien – also Environment, Social und Government (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) berücksichtigte. Das waren beachtliche 120 Milliarden Euro - das entspricht laut Morningstar einem Marktanteil von 37 Prozent. Es gibt viele gute Gründe, warum nachhaltige Fonds boomen.

1. Ein nachhaltiger Lebensstil braucht auch eine entsprechende Geldanlage

Hitze in Sibirien, Unwetter in Indien, schmelzende Gletscher in Österreich – der Klimawandel ist spürbare Realität geworden. Für die Weltbevölkerung wird immer klarer, dass wir mit unserem Globus schonender umgehen müssen, um unseren nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Wir kaufen Bio-Produkte, ernähren uns vermehrt vegan, fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit und vermeiden Flugreisen, da liegt es auf der Hand, dass man sich auch verstärkt beim Thema Geldanlage mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Auch beim Veranlagen kann man – genau wie beim Konsum – kritisch hinterfragen und sich mit Fragen beschäftigen wie: Wohin fließt mein Geld, werden damit Atom- oder Kohlekraftwerke finanziert oder sogar Waffenhändler unterstützt sowie Kinderarbeit in Kauf genommen? Wer das vermeiden will, findet zahlreiche Optionen und Ansätze.

Viele Fonds sind eine Mischung aus Ausschlusskriterien, die in bestimmte Branchen (z.B. Kohle, Waffen, Atomkraft) oder kontroversen Geschäftspraktiken (z.B. Kinderarbeit, Umweltzerstörung) nicht veranlagen und gleichzeitig in Nachhaltigvorreiter investieren. Eine weitere Möglichkeit bieten Themenfonds, wie auch Mikrofinanz-, Klima- oder Erneuerbare-Energien-Fonds die nur in spezielle Branchen oder Themen investieren und damit eine positive Wirkung unterstützen.

2. Die Zeichen der Zeit stehen auch politisch auf Umwelt- und Klimaschutz

Spätestens seit dem Pariser Klimaabkommen und dem Inkrafttreten der UN-Nachhaltigkeitsziele – beide politischen Meilensteine wurden 2015 gesetzt – haben nachhaltige Geldanlagen enorm an Aufmerksamkeit gewonnen und gleichzeitig auch die Regulierer auf den Plan gerufen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt machen und dafür soll die stattliche Summe von jährlich 1,2 Billionen Euro locker gemacht werden. Eine unglaubliche Summe, von der in Zukunft auch nachhaltig orientierte Unternehmen profitieren werden.