Wie Sie Ihr Anlageziel schon früher erreichen können

Im Falle einer Barriereverletzung am Laufzeitende, das bedeutet die jeweilige Aktie ist am Laufzeitende im Vergleich zum Startwert um mehr als 40 Prozent gefallen, kommt es zur physischen Lieferung der jeweiligen Aktien des Basiswertes. Es werden die jeweiligen Aktien zu der am Beginn der Laufzeit definierten Anzahl (Nominalbetrag/ Startwert) in das Wertpapierdepot des Anlegers eingebucht. Informieren Sie sich noch genauer bei Ihrem/r BAWAG P.S.K. Finanz-Experten über die Möglichkeiten der beiden neuen Express Anleihen. So können Sie auch in einem herausfordernden Börsenumfeld Chancen nutzen.

