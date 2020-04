Was jetzt beim Anlegen zählt

Dass bei der Geldanlage auf den Kapitalmärkten auch gewisse Risiken einhergehen, zeigt sich gerade jetzt im Rahmen der Coronakrise. Doch Krisen an den Kapitalmärkten sind nicht neu und Börsianer haben in den vergangnen Jahrzehnten damit leben gelernt. Viele Studien der Vergangenheit zeigen, dass man trotz Krisen mit einem Investment an den Kapitalmärkten mehr Rendite erzielen kann als am Sparbuch. Susanne Rath-Bebié, Leitung Investment & Sparen bei der BAWAG P.S.K.: „Die Österreicher sind disziplinierte Sparer – wenn es allerdings darum geht, Veranlagungen in Wertpapiere auszuprobieren um höhere Rendite-Chancen wahrnehmen zu können, scheuen viele davor zurück.“