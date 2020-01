Detox-Kur für Ihre Finanzen

2. Ist Ihr Geld wirklich gut aufgehoben?

Viele Österreicher empfinden Sparen nicht als Verzicht, sondern legen gerne etwas „für später“ oder auch „für schlechte Zeiten“ zurück. Dagegen ist auch nicht das Geringste einzuwenden, im Gegenteil. Während des finanziellen Neujahrsputzes sollte man aber auch überprüfen, ob das Geld richtig veranlagt ist. In Österreich liegen laut OeNB beachtliche 260 Milliarden Euro auf Sparbüchern und Girokonten, aber damit verliert das Geld Monat für Monat an Wert. Grund: Bewegen sich aufgrund der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank die Sparbuchzinsen nahe an der Null-Linie, so betrug die Inflation im vergangenen November 1,2 Prozent. Auch wenn man es also nicht unmittelbar spürt, das Geld am Sparbuch und Girokonto wird laufend weniger wert.

Laut Berechnungen der Plattform tagesgeldvergleich.de haben die Österreicher seit 2011 kumuliert bereits real 27 Milliarden Euro an Zinserträgen auf Spareinlagen verloren, trotz eines nominalen Zinsplus von mehr als zwölf Milliarden Euro. Nur ein Sparbuch als Veranlagung zu verwenden, reicht heute nicht mehr aus.

3. Ohne Risiko gibt es keine Rendite

Darüber sind sich alle Experten heute einig: Wer heute nicht bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, erzielt auch keine Rendite, sondern muss mit einem laufenden Wertverlust am Sparbuch leben. Je langfristiger man das Geld veranlagen kann, desto größere Risiken kann man dabei auch eingehen.Doch das Risikoprofil der eigenen Anlage sollte natürlich passend gewählt werden – denn sonst raubt man sich zum Beispiel als konservativer Anleger bereits bei kleinen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten den Schlaf. Wie sehr sich das Eingehen von Risiken lohnen kann, zeigt sich übrigens in der Entwicklung der Kapitalmärkte in den vergangenen Jahren. Der heimische Leitindex ATX erzielte in den vergangenen fünf Jahren eine Performance von über 48 Prozent, das deutsche Börsenbarometer DAX von über 32 Prozent und der US-Technologie-Index NASDAQ 100 sogar ein Plus von über 120 Prozent.