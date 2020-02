Kapitalmarkt: Sechs Tipps für mehr Anlageerfolg

Manche Erfahrungen muss man nicht unbedingt selbst machen, um daraus zu lernen. Gerade bei der Geldanlage lohnt es sich, auf ein paar Regeln zu achten, um sich einige Überraschungen zu ersparen.

Im Grunde ist eine Geldanlage auch nicht komplizierter als Autofahren, wo es ebenfalls einige Ge- und Verbote zu beachten gilt. Während aber in Österreich rund fünf Millionen PKWs zugelassen sind und mehr als die Hälfte der Österreicher ein eigenes Auto besitzt, investieren nur rund sechs Prozent direkt in Wertpapiere. Dabei ist ein Investment auf den Kapitalmärkten in vielen Fällen sicher einfacher als eine Führerscheinprüfung. Lesen Sie hier hilfreiche Tipps, die das Geldanlegerleben erleichtern.

1. Das eigene Geld richtig parken

Aktuell lagern laut Statistik der OeNB beachtliche 260 Milliarden Euro auf Sparbüchern. Das ist eine unglaubliche Summe und ergibt im Durchschnitt je Österreicher 29.300 Euro auf der hohen Kante und das vom Kleinkind bis zum Greis. Das Sparbuch ist zwar ausgezeichnet dafür geeignet, Geld für größere unerwartete Anschaffungen wie einen neuen Fernseher zu parken, aber bei einem Zinssatz nahe der Null-Linie auf keinen Fall ein Vorsorgeinstrument. Nachdem die Inflationsrate derzeit höher ist als der Sparbuchzins, wird das so geparkte Geld immer weniger wert.