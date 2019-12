Sparplan oder Fondspolizze?

Die Botschaft der Europäischen Zentralbank ist nach einer Fortsetzung der Null-Zins-Politik klar: Vorsorge am Sparbuch lohnt sich nicht mehr. Das geliebte Sparbuch eignet sich zwar weiterhin, um eine eiserne und schnell verfügbare Reserve von drei Monatsgehältern für unerwartete Ausgaben zur Seite zu legen, aber nicht um für das Alter oder größere Anschaffungen wie eine Immobilie vorzusorgen. Markus Gremmel, Bereichsleiter Marketing & Produktmanagement bei der BAWAG P.S.K.: „Wer heute mehr Rendite als die derzeitige Inflationsrate erzielen will, kommt an Wertpapieren nicht vorbei.“ Doch die Frage, die sich dabei stellt: Wie investiert man am besten in die Kapitalmärkte: via Direktinvestment oder via eine Fondspolizze (Investment in Fonds, aber mit Versicherung ausgestattet)?