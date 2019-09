Warum Sie bei Ihrer Anlage auf Seitwärtsbewegung setzen sollten

Kurze Laufzeiten

„Darüber hinaus haben Aktienanleihen eine begrenzte und relativ kurze Laufzeit. In den meisten Fällen bewegen sich die Laufzeiten zwischen einem und zwei Jahren.“ Aktienanleihen sind aber, anders als der Name vermuten lässt, keine Anleihen im eigentlichen Sinne. Den Unterschied zwischen klassischen Anleihen und Aktienanleihen bildet das Element der Rückzahlung. Das Interessante an Aktienanleihen ist, dass Anleger von Seitwärtsbewegungen profitieren können. Grund: Am Ende der Laufzeit entscheidet der Kursverlauf des Basiswertes die Form der Rückzahlung. Entwickelt sich die Aktie negativ, so bekommt der Anleger eine vorab festgelegte Anzahl Aktien geliefert und den Kupon ausbezahlt. Entwickelt sich die Aktie positiv oder bleibt zumindest in einem vordefinierten Verlustkorridor, so bekommt der Anleger sein eingesetztes Geld zurück und erhält zusätzlich meist eine recht hohe Zinszahlung.

Gremmel: „Im Grunde bedeutet das, dass der Anleger dann profitiert, wenn innerhalb eines festgelegten Zeitraumes nicht viel passiert, denn nur dann verhält sich die Aktienanleihe wie eine hoch verzinste Anleihe.“ Nur wenn es zu einem deutlichen Kursrückgang der Aktie kommt, verhält sich die Aktienanleihe wie der zuvor festgelegte Basiswert. Aber je höher der Zinskupon einer Aktienanleihe ist, desto höher ist in der Regel auch das Risiko.

