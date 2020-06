Zeit für ein Vorsorge-Plus

Das Nachhaltigkeits-Extra

Seit Juni 2020 kann nun auch im Rahmen der fondsorientierten Lebensversicherung der BAWAG P.S.K. in den Amundi Ethik Fonds veranlagt werden. Dieser Fonds ist seit April 2018 mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“ zertifiziert. Ein Team von 17 Analysten sorgt für die Nachhaltigkeits-Analyse von mehr als 5.500 Emittenten.

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitig angemessener Risikostreuung und Sicherheit an und wendet sich in erster Linie an Anleger, denen ein nachhaltiges Investment bei ihrer Anlageentscheidung ein besonderes Anliegen ist. Für welchen Anlegertyp der Amundi Ethik Fonds geeignet ist, erklären Ihnen die gut ausgebildeten Veranlagungsexperten der BAWAG P.S.K.

Als weiteres Plus bietet die fondsorientierte Lebensversicherung auch ein Ablaufmanagement, das den Kundinnen und Kunden, die in Wertpapiere investieren, eine zusätzliche Planungssicherheit durch eine Reduktion von möglichen Kursschwankungen der Veranlagung am Versicherungsende bietet. Bei dieser Automatik wird gegen Laufzeitende das Fondsvermögen in passende, zumeist risikoärmereLaufzeitfonds umgeschichtet. Damit werden die Erträge abgesichert und bei Pensionsantritt gibt es keine bösen Überraschungen.

