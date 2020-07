WWF Österreich: „Finanzentscheidungen leiten Finanzströme um“

Warum ist Geld ein wichtiger Hebel, um die Welt ein gutes Stück besser zu machen?

Erika Singer: Sparen, anlegen, vorsorgen oder investieren: Geld bewegt – so oder so. Denn jeder Cent, den wir einem Finanzinstitut anvertrauen, arbeitet im Hintergrund und wirkt sich damit auch auf unsere Umwelt und Gesellschaft aus. Banken oder Versicherungen spielen bei der Verwendung unseres Geldes eine zentrale Rolle. Mit ihren Veranlagungskriterien und Kreditbedingungen legen sie fest, welche Unternehmens-Projekte zu welchen Kriterien finanziert werden. Hier entscheidet sich, ob das investierte Geld für Projekte im Einklang mit Natur- und Klimaschutz steht oder schädliche Investitionen wie fossile Energie oder Waffen gefördert werden.

Gibt es hier ein ausreichendes Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger?

Das Bewusstsein steigt langsam, aber es ist noch ein weiter Weg. Vielen ist noch nicht klar, wie groß der Unterschied ist, den sie mit ihrem Handeln machen können. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir hier endlich loslegen und die Chancen, die sich in diesem Bereich bieten, auch nutzen. Denn die Auswirkungen der Klimakrise und des Artensterbens werden immer deutlicher. Was jedoch unser Geld damit zu tun hat, liegt für die meisten noch nicht sofort auf der Hand. Eine bewusste Finanzentscheidung leitet Finanzströme nicht nur in zukunftsfähige Bereiche, sondern zieht gleichzeitig Geld von besonders schädlichen Aktivitäten für Umwelt und Gesellschaft ab.