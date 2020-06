Umweltschutz: Wie Unternehmen aktiv einen Beitrag leisten

Erst vor wenigen Tagen präsentierte Greenpeace eine repräsentative Umfrage, dass es eine hohe Zustimmung der Österreicher zum Klimaschutz gibt und das auch in Corona-Zeiten. So machen 84 Prozent der Befragten klar, dass zum Wiederaufbau der Wirtschaft eingesetztes Steuergeld immer auch dazu beitragen soll, die Klimakrise zu bekämpfen. Jedes Unternehmen ist heute also aufgerufen, einen Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Stellschrauben gibt es dafür viele. Hier fünf Tipps, wie Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck verringern können.

Geschäftsflüge sind vermeidbar

Fliegen ist die klimaschädlichste Art zu reisen. Wissenschafter gehen davon aus, dass es besonders gravierende Folgen für die Atmosphäre hat, wenn CO 2 und andere Treibhausgase in so großer Höhe ausgestoßen werden. Und 426 Gramm CO 2 verursacht eine Flugreise pro Kilometer im Durchschnitt. Das ist mehr als doppelt so viel wie ein Benzin- oder Dieselauto und 29-mal so viel wie die österreichische Bahn.

Es lohnt sich also, wenn Mitarbeiter zu Meetings mit der Bahn reisen oder diese überhaupt via Videocall abwickeln. Ist ein Flug wirklich nicht vermeidbar, lassen sich CO 2 -Emissionen auch kompensieren. Die Treibhausgase, die durch einen Flug erzeugt werden, können an anderer Stelle einspart werden. Durch den Kauf von CO 2 -Zertifikaten, zum Beispiel bei climateaustria.at, werden Projekte in Österreich und auch im Ausland finanziert, die das Klima schützen.

Es muss nicht immer Benzin oder Diesel sein

Wenn Autos für das Geschäft unabdingbar sind, dann lohnt es sich, bei Neuanschaffungen auf einen möglichst geringen Kraftstoffverbrauch zu achten. Das spart Kosten und schont die Umwelt. Besonders spannend sind mittlerweile E-Fahrzeuge für Betriebe. Diese halten kostentechnisch schon mit konventionell betriebenen Fahrzeugen mit, es gibt in Österreich attraktive Förderungen und auch einige Steuerzuckerl. Zum Beispiel gibt es vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) beim Kauf eines Pkw mit reinem Elektroantrieb oder eines Brennstoffzellenfahrzeuges eine Förderung von 3.000 Euro. Darüber hinaus ist für strombetriebene Firmenfahrzeuge unabhängig vom Anschaffungspreis ein Vorsteuerabzug, welcher sowohl die Anschaffungskosten oder die Leasing-Aufwendungen als auch die laufenden Betriebskosten umfasst, möglich. Immerhin eine Ersparnis von 16,67 Prozent des Bruttowertes. Übrigens bei E-Autos wird auch keine Normverbrauchsabgabe (NoVA) oder motorbezogene Versicherungssteuer fällig.