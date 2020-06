Allianz Österreich: „Investitionen für das Klima“

Wie kann Geld die Welt positiv verändern?

Es geht vor allem jetzt nach Corona um einen Neustart, der die Wirtschaft stärkt, das Klima schützt und Resistenz für zukünftige Krisen sicherstellt. Wir als Allianz setzen dort an, wo unser größter Hebel ist: Beim Geld bzw. Kapital, das wir verwalten. Jeder Prämieneuro, egal ob von einer Haushalts-, Kfz- oder Lebensversicherung, wird von der Allianz am Kapitalmarkt veranlagt.

In der Allianz Österreich werden wir dieses Geld verstärkt in zukunftsorientierte Bereiche wie erneuerbare Energien, öffentlichen Transport oder den Gesundheitssektor investieren.

Aktuelle Studien zeigen, dass Finanzdienstleister noch immer nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit identifiziert werden. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?

Es fehlt das Bewusstsein dafür, welchen enormen Hebel die Finanzströme in dieser Welt haben. Für große Veränderungen wie die Energie- oder Mobilitätswende braucht es ein Umdenken und damit verbunden hohe Investitionen. Weltweit verwalten Finanzdienstleister 89 Billionen Euro. Allein in Österreich werden 174 Milliarden Euro in Fonds investiert. Stellen Sie sich vor, was es bewirken könnte, wenn dieses Geld nur mehr in nachhaltige Projekte fließen würde. Dieses Bewusstsein gilt es zu schaffen. Es gibt bereits nachhaltige Angebote am Finanzmarkt und ich bin zuversichtlich, dass sich zukünftig hier viel bewegen wird.

Welche Herausforderungen gilt es dabei zu meistern?

Wir stehen in der Finanzbranche teils vor der Herausforderung, dass unsere Produkte und Dienstleistungen nicht so „greifbar“ sind. Wenn ich Plastik reduziere, auf Fleisch oder Flugreisen verzichte, merke ich für mich persönlich den direkten Unterschied. Zu Finanzdienstleistungen gibt es eine größere Distanz. Hier liegt es an uns, unsere Leistungen im Nachhaltigkeitsbereich für unsere Kundinnen und Kunden transparent, messbar und auf den ersten Blick sichtbar zu machen.

Wie darf man sich das vorstellen?

Wir setzen seit Jahren viele Maßnahmen und wir gehen unseren Weg konsequent weiter. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, für unsere Kundinnen und Kunden noch mehr Transparenz zu schaffen. Mit unserer aktuellen Aufklärungskampagne unter dem Motto #gemeinsamgehtdas wollen wir den Österreicherinnen und Österreichern zeigen, wie einfach sie einen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft leisten können – indem sie sich darüber informieren, was die Versicherung oder die Bank mit ihrem Geld macht.