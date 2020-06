Nachhaltig leben: 5 Tipps für den Alltag

3. Auf Grünstrom setzen und nachts den Stecker ziehen

Der Wechsel zu einem Ökostromanbieter setzt ein Zeichen gegen Kohle- und Atomstrom und reduziert Treibhausgase. Online-Vergleiche und Kündigungs-Service machen den Umstieg besonders leicht. Auch Stromsparen ist als Klassiker unter den Nachhaltigkeitstipps effektiv und einfach umzusetzen. Zum Beispiel machen Elektrogeräte im Energiespar- oder Standby-Modus beachtliche 15 Prozent des heimischen Stromverbrauchs aus. Wer also den Fernseher oder den Computer komplett abschaltet, spart nicht nur Geld, sondern leistet auch einen großen Umweltbeitrag. Auch bei der Anschaffung von Elektrogeräten sollte man darauf achten, wie hoch der Verbrauch ist. Energielabel wie der Blaue Engel, EU Energy Star oder das Eco-Label der EU helfen bei der Auswahl.

4. Auf die Verpackung kommt es an

Für unnötigen Müll und erhöhten Ressourcenverbrauch sind vor allem Verpackungen mitverantwortlich. Beachtliche 100 Kilogramm Plastik pro Kopf und Jahr verbrauchen laut Umweltschutzorganisation Global 2000 Westeuropäer im Schnitt. Nur knapp 28 % des jährlich in Österreich anfallenden Plastikmülls (ca. 0,92 Mio. Tonnen) wird wiederverwertet, der Rest wird einfach verbrannt. Die Stichwörter sind hier Mülltrennung und Müllvermeidung. Warum Äpfel im 6er-Pack in Papier und Plastik verpackt kaufen, wenn es sie auch lose gibt? Bienenwachstücher als Ersatz für Frischhalte- oder Alufolie lassen sich immer wieder verwenden. Auch durch Online-Shopping fallen enorme Müllberge an. Lieber die heimische Wirtschaft fördern und das eigene Einkaufssackerl verwenden.

5. Was passiert mit meinem Geld?

Laut einer Umfrage der Allianz Gruppe in Österreich mit 1.500 Befragten geben beachtliche 80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher an, dass ihnen ein aktiver Klima- und Umweltschutz wichtig ist. Aber nur sechs Prozent glauben, dass klima- und umweltfreundlich angelegtes Geld durch Banken oder Versicherungen zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen kann. Dass aber gerade die Finanzbranche viel bewegen kann, wird unterschätzt. Alleine in Österreich beträgt das Finanzvermögen der Privathaushalte in Summe 715 Milliarden Euro – fast doppelt so viel wie das Bruttoinlandsprodukt. Das Geld, das jeder auf sein Bankkonto legt und an seine Versicherung zahlt, fließt in Projekte. Das können Klimaschutzprojekte sein wie Windkraft, Sonnenenergie oder moderne Technologien, oder aber auch sehr klimaschädliche und problematische Bereiche wie Kohleabbau oder die Rüstungsindustrie. Österreichweit sind derzeit nur knapp 16 Prozent aller Kapitalanlagen nach nachhaltigen Kriterien investiert. Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Gruppe in Österreich: „Jeder Prämieneuro einer Kfz-, Haushalts- oder Lebensversicherung wird angelegt. Wir investieren dieses Geld verstärkt in zukunftsorientierte Bereiche wie erneuerbare Energien, öffentlichen Transport oder den Gesundheitssektor. Würden alle Versicherungen und Banken ihre Kundengelder nachhaltig anlegen, könnten wir gemeinsam unglaublich viel bewegen.“