Gemeinsam sind wir besser - Allianz und WWF Österreich

Seit 2008 ist die Allianz Österreich Partner der WWF CLIMATE GROUP. Unter dem Leitmotiv „Gemeinsam mehr erreichen“ engagierten sich in den vergangenen zwölf Jahren Vorreiter-Unternehmen in Österreich mit dem WWF Österreich für klimabewusstes Handeln in Wirtschaft, Politik und Bevölkerung. Und dabei sollte es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleiben, sondern den Worten auch Taten folgen. Die Allianz Gruppe in Österreich hat ihre komplette Investmentstrategie neu ausgerichtet. Die Vorbereitungen und ersten Schritte dazu erfolgten bereits zwischen 2012 und 2014. Ende 2014 hat sich die Allianz in einer Vereinbarung mit dem WWF als erstes Unternehmen zu konkreten, messbaren Nachhaltigkeitszielen für ihr Portfolio verpflichtet. Das entwickelte Modell verbindet die Anforderungen von insgesamt 40 namhaften Organisationen an eine nachhaltige Zukunft in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance mit einer praxistauglichen Umsetzung an den Finanzmärkten.

In einer Art Ampelsystem werden alle Investments des Unternehmens in Kategorien eingeteilt - von rot für „nicht nachhaltig“, über gelb bis hin zu grün für „nachhaltig“. Ende 2019 wurde gemeinsam mit dem WWF eine erste Zwischenbilanz gezogen. Der Nachhaltigkeitsgrad der knapp sechs Milliarden umfassenden Kapitalanlagen konnte von 83 auf 88 Prozent gesteigert werden. Der Anteil an sehr nachhaltigen Investments macht nun mit 48 Prozent fast die Hälfte des Portfolios aus.

Der Ausstieg aus Kohleabbauinvestments aus der gesamten Eigenveranlagung wurde bereits 2015 erfolgreich umgesetzt und seither eingehalten. Die „roten“ Anteile des Portfolios konnten bis Ende 2019 von 17 Prozent auf 12 Prozent verringert und beim Energieportfolio-Anteil der Unternehmensanleihen und Aktien konnten erneuerbare Energien von 12 auf 30 Prozent mehr als verdoppelt werden.