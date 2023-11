So schaffen Sie es, gesund zu sein und es auch zu bleiben

Mentale Gesundheit

In der repräsentativen Allianz-Umfrage wird Stress von den Befragten als entscheidender Faktor für den Verlust von Wohlbefinden und Gesundheit identifiziert. Bereits 27 Prozent fühlen sich häufig gestresst (2020: 20 Prozent), Frauen öfter als Männer. Nur noch rund die Hälfte der Befragten ist mit ihrer Work-Life-Balance zufrieden – 2020 waren es noch fast zwei Drittel. 38 Prozent halten es für möglich, dass sie einmal von einem Burnout betroffen sein könnten (2020: 31 Prozent). Insbesondere für die 14- bis 29-Jährigen hat dieses Thema hohe Relevanz: Von ihnen fühlt sich bereits mehr als die Hälfte gefährdet. Wesentliche Faktoren in dieser Altersgruppe sind Zeitdruck und der gefühlte Zwang zur ständigen Erreichbarkeit. Gleichzeitig hat das Bewusstsein, auf die eigene psychische Gesundheit zu achten und entsprechende Versicherungsangebote anzunehmen, in den letzten Jahren stark zugenommen. „Bis zu 80 Prozent der psychischen Beschwerden haben ihren Beginn im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. Es ist uns ein großes Anliegen, zur Entstigmatisierung dieses Themas beizutragen“, so Marek.