40 Jahre Partnerschaft für kranke Kinder

Wenn die Diagnose lautet, dass ein Kind an einer unheilbaren und lebensverkürzenden Krankheit leidet, ist das für die gesamte Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Doch es gibt Orte, an denen Betroffene Unterstützung finden und Momente der Freude und Zusammenhalts erleben können.

Einer dieser Orte ist der Lichtblickhof. Hier hilft der Verein e.motion Kindern und Jugendlichen mit speziellen Behandlungsformen wie der Equotherapie, der Therapie mit Hilfe von Pferden. Seit 2002 besteht der Lichtblickhof als spezielles Rehabilitations-, Hospiz- und Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendliche mit schweren gesundheitlichen Erkrankungen und Traumata. Zwölf Therapeut:innen vielfältiger Professionen, 19 Therapiepferde sowie zahlreiche Schafe und Kleintiere begleiten jährlich über 250 betroffene Familien. Der Lichtblickhof arbeitet an zwei Standorten, dem Lichtblickhof Wien in Penzing und in den Sommermonaten am Lichtblickhof Niederösterreich in der Nähe von St. Pölten. Damit dieser seine wertvolle Arbeit weiterführen kann, braucht es starke Partner:innen.