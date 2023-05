Finanzindustrie mit großem Hebel für den Klimaschutz

Seit 2017 ist die Allianz auch Sponsor des Austrian World Summit. Die jährlich stattfindende Konferenz, die von Arnold Schwarzenegger ins Leben gerufen wurde, bringt führende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen, um globale Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Umwelt anzugehen. „Als Allianz sind wir stolz darauf, langjährige Partnerin des Austrian World Summit zu sein“, so Rémi Vrignaud. „Ich werde heuer insbesondere an der Diskussion rund um den Programmpunkt „I“ll be back – going circular„ teilnehmen und unseren Ansatz zur Lösung dieser Herausforderung diskutieren. Denn Circular Claims Management – also versicherte Schäden zu reparieren, statt zu ersetzen – ist bei der Allianz ein großes Thema, das wir aktuell angehen.“