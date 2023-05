Allianz für Kund:innenberatung ausgezeichnet

Führende Versicherung

Die Allianz Österreich als eine der führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich wurde im Jahr 1890 gegründet und verbindet hohes Traditionsbewusstsein mit großer Innovationskraft. Das Unternehmen zählte schon immer zu den Pionieren der Branche und übernimmt auch heute im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes eine Vorreiterrolle in der Finanzbranche in Österreich. Erfolgreich macht das Unternehmen in seiner 123-jährigen Geschichte eine einfache Formel: Die Kund:innen stehen im Mittelpunkt. Aktuell betreuen 2.200 Mitarbeiter:innen und Vertriebspartner:innen der Allianz Österreich über 1,2 Millionen Kund:innen. Und das sehr erfolgreich, wie die aktuelle Auszeichnung zeigt.