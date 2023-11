Existenzängste in Österreich: Wird unsere Pension ausreichen?

Werden wir im hohen Alter eine ausreichende Pension erhalten? Was passiert, wenn wir krank werden und einen dringenden OP-Termin benötigen? Wer hilft uns, trotz des anhaltenden Ärztemangels unsere gesundheitliche und finanzielle Versorgung sicherzustellen? Dass Sie sich mit Fragen wie diesen beschäftigen, ist durchaus berechtigt. Gerade in unsicheren Zeiten steigt unser Bedürfnis nach Absicherung und Verlässlichkeit. Deshalb sollten Sie sich besonders jetzt mit den Themen Risiken und Vorsorge auseinandersetzen. Wie das am besten geht? Wir haben die wichtigsten fünf Schritte für Sie zusammengefasst, um Ihre Zukunft zu sichern und die Sorgen langfristig zu vergessen.

1. Den richtigen Zeitpunkt für die Altersvorsorge wählen

Ein immer wiederkehrendes Thema, bei dem allgemein große Unsicherheit herrscht, ist die Pensionsvorsorge. Das weiß auch Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich, und rät deshalb, sich nicht nur auf die staatliche Altersvorsorge zu verlassen. Der richtige Zeitpunkt, um auch privat vorzusorgen, ist nämlich: jetzt! Denn je früher man anfängt, das Thema selbst in die Hand zu nehmen, desto sicherer kann man in die Zukunft blicken und sich auf seine Pension freuen.

Um ein passendes Vorsorgeprodukt auszuwählen, empfiehlt der Experte allerdings eine umfassende Beratung. In dieser wird der Mensch ganzheitlich betrachtet und das Anlageprodukt auf die individuellen Lebensumstände zugeschnitten. So wird beispielsweise eine fondsgebundene Lebensversicherung entsprechend auf die Bedürfnisse angepasst und die passende Laufzeit gewählt. So können Versicherte selbst ihre Beiträge festlegen, variabel zuzahlen, den Ablebenschutz frei wählen, ihre Investmentstrategie ändern oder ihr Portfolio umschichten, um Vorsorgepläne zu optimieren.