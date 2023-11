Der richtige Zeitpunkt für Vorsorge ist jetzt!

„Wie schaut’s aus mit meiner Pension? Wie sorge ich für meine Familie vor? Wie schütze ich mich vor Vermögensverlusten? Das sind Fragen, die wir täglich in Beratungsgesprächen hören und die viele Menschen in Österreich berechtigt beschäftigen“, berichtet Wolfgang Weisz, Leitung Versicherungstechnik Personenversicherung der Allianz Österreich. „Wer sich nicht (nur) auf die staatliche Altersvorsorge verlassen will, nimmt dieses Thema selbst in die Hand – dafür ist es nie zu spät. Wer früher damit anfängt, hat klare Vorteile. Gerade bei Lebensversicherungen lohnt sich der Einstieg jetzt, wo das Zinsniveau wieder höher ist.“

Um ein passendes Vorsorgeprodukt auszuwählen, empfiehlt der Experte eine umfassende Beratung. Die Allianz Österreich gehört mit einem verwalteten Finanzvermögen von rund zehn Milliarden Euro zu den erfahrensten Finanzexperten und bietet Anlageformen, wie etwa fondsgebundene Lebensversicherungen, die sich flexibel an die jeweilige Lebenssituation anpassen.

Sorgenfreie Zukunft

„Wir betrachten die Menschen in der Beratung ganzheitlich und können ein Anlageprodukt, wie eine fondsgebundene Lebensversicherung, entsprechend der Bedürfnisse über die Laufzeit anpassen“, betont Weisz. Versicherte können selbst ihre Beiträge festlegen, variabel Zuzahlen, den Ablebenschutz frei wählen, ihre Investmentstrategie ändern oder ihr Portfolio umschichten, um Vorsorgepläne zu optimieren.

Die fondsgebundenen Lebensversicherungen der Allianz bieten nach der Ansparphase eine einzigartige klassische Genussphase, in der das angesparte Kapital ganz oder teilweise entnommen oder verrentet werden kann, um die eigene Altersvorsorge zu stärken. Leider ist das beispielsweise immer noch gerade für Frauen zur Schließung des Pension Gaps ein wichtiges Thema. Gleichzeitig kann eine zweite Person eingeschlossen werden, um die Hinterbliebenenversorgung zu gewährleisten. Zusätzlich bietet die Allianz mit der Ablebensversicherung für Familien eine kostengünstige Absicherung des einkommensschwächeren Familienteils oder beider Ehepartner:innen.

Im Vergleich zu traditionellen Sparprodukten können fondsgebundene Vorsorgeprodukte potenziell höhere Renditen erzielen, indem beispielsweise in Aktienfonds investiert wird. Der Zugang zu verschiedenen Anlageklassen ermöglicht es auch, durch Diversifikation mögliche Risiken zu streuen. Und im Gegensatz zu einem Wertpapierdepot fällt die Versicherungssteuer auf die Beiträge an und Wertzuwächse sind in weiterer Folge steuerfrei.

Langfristig Wert schaffen

Beim Abschluss von Ausbildung oder Studium stellen sich viele junge Menschen die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für den Beginn einer Altersvorsorge. Weisz: „Spätestens bei der Gründung einer eigenen Familie drängt sich das Thema erneut auf. Grundsätzlich lässt sich dazu sagen: Je früher mit der Vorsorge gestartet wird, desto mehr Zeit hat das Geld, sich durch den Zinseszinseffekt zu vermehren. Ein früher Beginn der Vorsorge fördert auch die Bildung guter Spar- und Investitionsgewohnheiten, die im Laufe der Zeit beibehalten werden können.“

Die Beschäftigung mit Veranlagungsmöglichkeiten und die damit verbundene Beratung schützt nicht zuletzt vor unliebsamen Konsequenzen: Eine aktuelle Allianz-Studie in Deutschland zeigt, dass geringe Finanzkompetenz einen durchschnittlichen Haushalt jährlich um bis zu 2.690 Euro ärmer macht. Wer die Grundlagen der Finanzwelt versteht, ist in der Lage, unabhängigere und selbstbewusstere Entscheidungen in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten zu treffen. „Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vorsorge gibt nicht nur Zukunftssicherung in herausfordernden Zeiten, sondern fördert auch die persönliche Finanzbildung. Die Versicherungsbranche verfügt über wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse. Wir beraten, wie finanzielle Risiken entschärft werden können, um langfristig Wert und Sicherheit zu schaffen“, so Weisz.