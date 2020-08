Allianz Umweltpreis: Jetzt mitmachen!

Das Eis der Polkappen schmilz ab, der Meeresspiegel steigt, extreme Wetterereignisse nehmen zu – die Klimakrise ist nicht mehr zu leugnen. Und die extremen Auswirkungen werden sich in den kommenden Jahrzehnten weiter verschärfen. Die Beschädigungen von Eigentum und Infrastruktur sowie Gesundheitsschäden bringen bereits heute erhebliche Kosten für Gesellschaft und Wirtschaft mit sich. Laut der erst vor wenigen Wochen präsentierten „COIN-Studie“ des Grazer Wegener Centers verursacht der Klimawandel bereits jetzt nur in Österreich Schäden im Ausmaß von zwei Milliarden Euro pro Jahr. In den nächsten zehn Jahren werden Schäden von bis zu sechs Milliarden Euro erwartet. Bis Mitte des Jahrhunderts werden jährlichen Schäden zum Beispiel durch Dürre, Borkenkäfer, Hochwasser und Hitzewellen auf bis zu zwölf Milliarden Euro jährlich anwachsen. Wenn wir also heute nicht aktiv gegensteuern, dann haben wir in Zukunft ein echtes Problem.